От геополитики к снижению ключевой ставки: ожидания инвесторов на рынке акций

Геополитика доминировала в новостном потоке на прошедшей неделе, а поскольку заявлений было много и все разноплановые, реакция рынка акций оказалась минимальной. Индекс Мосбиржи по итогам недели вырос всего на символический процент. Однако, если бы такая динамика повторялась еженедельно, годовая доходность составила бы более 50%. Лидеры роста — компании сектора недвижимости: акции «Пик» выросли на 10%, «Самолета» — на 6%.

По мнению эксперта БКС Мир Инвестиций Максима Шеина, причины позитивной динамики две: «С одной стороны, правительству было поручено подготовить предложение по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет и участников СВО. С другой, участники рынка всё больше ожидают начала цикла снижения ключевой ставки».

До публикации решения по ставке остается менее недели, и есть ряд факторов, говорящих в пользу ее понижения:

1. Инфляция продолжает замедляться, причем укрепление рубля делает этот тренд устойчивым.

2. Рынок демонстрирует резкое торможение темпов роста. Это видно не только по слабому росту ВВП в первом квартале, но и подтверждается данными бизнеса на местах, которые фиксируют падение заказов.

3. Даже значительное снижение ставки (до уровня 19% или даже 16%) слабо повлияет на кредитование.

4. Банки активно снижают ставки по вкладам.

5. Компании компании отказываются от выплаты дивидендов из-за финансового стресса, который они переживают из-за завышенных процентных ставок.

Максим Шеин советует обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) с длительностью погашения свыше четырех лет и бумаги компаний, выплачивающих высокие дивиденды, несмотря на распространенность данной стратегии.