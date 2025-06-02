Депутаты предлагают ужесточить стандарты качества продуктов

Бизнес заявил, что цены вырастут. Об этом пишет газета «Известия».

Группа депутатов во главе с Надеждой Школкиной из «Единой России» инициировала поправки в закон о стандартизации, которые фактически сделают ГОСТы обязательными для производителей продуктов питания. В ответ российские пищевые компании предупредили о рисках существенного подорожания товаров, включая социально значимые.

Крупнейшие отраслевые ассоциации – «Союзмолоко», «Руспродсоюз» и другие – направили обращение в ТПП, указывая на возможное сокращение ассортимента и рост затрат на переоформление документации. По их данным, до 40% молочной продукции сейчас выпускается по собственным стандартам предприятий, и переход на ГОСТы потребует значительных инвестиций.

Авторы инициативы настаивают, что новые требования позволят очистить рынок от некачественной продукции.

«Если с рынка уйдет часть недобросовестных производителей – это пойдет на пользу потребителям», – заявила Школкина.

Минпромторг поддержал законопроект, подчеркнув его важность для защиты прав покупателей.

ТПП в настоящее время анализирует аргументы бизнеса перед направлением заключения в правительство. Потребительские организации, в свою очередь, поддерживают инициативу, отмечая необходимость большего контроля за качеством товаров. Законопроект уже прошел первое чтение, и его дальнейшая судьба может существенно повлиять на продуктовый рынок страны.