Инфляция в России продолжает замедление

Несмотря на снижение стоимости овощей, услуги продолжают дорожать опережающими темпами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Недельная инфляция в период с 20 по 26 мая составила 0,06%, продолжив тенденцию к снижению. С начала месяца цены выросли на 0,21%, а с начала года – на 3,34%. Годовая инфляция в мае снизилась до 9,78% против 10,23% в апреле.

Основной вклад в замедление внесло сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 0,8%), при этом цены на непродовольственные товары снизились на 0,05%. Однако услуги продолжают дорожать опережающими темпами (0,16%), а инфляционные ожидания населения остаются на уровне 13,4%.

Эксперты отмечают комплекс факторов, сдерживающих инфляцию: снижение цен производителей (на 1,4% в апреле), укрепление рубля и дефляция в Китае. Аналитики не исключают, что ЦБ может начать обсуждать снижение ключевой ставки на ближайшем заседании, хотя большинство ожидает сохранения ставки на уровне 21% с возможным смягчением риторики.