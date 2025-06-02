Укрепление рубля ускорилось благодаря падению геополитической премии

Рубль продолжает укрепляться. В мае относительно доллара он подорожал на 4%, против юаня укрепился на 3%, а евро потерял около 3% против рубля. С начала года иностранные валюты обвалились уже на 25-30%.

«Сильным фактором переоценки рубля стало резкое сокращение геополитической риск-премии. С кризисных 20% она сократилась до спокойных 5%», – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

В пятницу, 30 мая, доллар закрылся на уровне 78,61 руб., евро – 89,25 руб., юань – 10,90 руб.

2 июня в Стамбуле намечен очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, посвященный прекращению огня. Встреча лидеров призвана согласовать важнейшие аспекты мирного урегулирования, включая территориальные вопросы и экономические компенсации. Москва выдвигает требования о нейтральном статусе Украины, выводе украинских сил из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признании этих регионов частью России.