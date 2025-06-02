Криптовалюты не легализованы, но зарабатывать на движении их курсов уже можно

Появились важные новости о криптовалюте. Банк России разрешил квалифицированным инвесторам совершать сделки с производными инструментами на криптовалюты.

«Эти сделки должны проводиться через кредитные организации и не предполагают фактической поставки криптовалют», — поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. Таким образом, хотя криптовалюты не получают легального статуса, возможность зарабатывать на изменениях их курсов уже доступна.

4 июня Московская биржа начнет торги фьючерсами на iShares Bitcoin Trust ETF, биржевой фонд, привязанный к стоимости биткоина. Фьючерс будет расчетным и доступен только квалифицированным инвесторам. Расчеты будут производиться в рублях, торговый код — iBit. На данный момент курс биткойна составляет $105 тыс.