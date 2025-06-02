Экзамен введут для ТСЖ

Предложение депутатов поддержали в Минстрое. Об этом пишет газета «Известия».

Группа депутатов от «Единой России» во главе с Сергеем Пахомовым и Маратом Нуриевым внесла в Госдуму законопроект о введении обязательного квалификационного экзамена для председателей ТСЖ. Инициатива направлена на повышение профессионального уровня управляющих многоквартирными домами и следует примеру уже действующей системы аттестации для руководителей управляющих компаний.

Согласно документу, экзамен будет бесплатным, а выданный по его результатам аттестат будет действовать пять лет. Исключение составят случаи, когда ТСЖ заключает договор с управляющей компанией или нанимает специалиста с уже имеющимся аттестатом. Авторы законопроекта подчеркивают, что современное жилищное хозяйство требует специальных знаний – от заключения договоров до контроля за инженерными системами.

Минстрой поддержал инициативу, но предложил уточнить некоторые положения, включая порядок действий при отсутствии у председателя аттестата после переходного периода. Эксперты разделились во мнениях: одни считают экзамен необходимой мерой для повышения качества управления домами, другие опасаются, что это отпугнет потенциальных кандидатов на общественную должность.

Законопроект разрабатывался более полугода и согласован с правительством. Его рассмотрение в Госдуме планируется в ближайшее время.