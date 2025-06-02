Авиарейсы Братск — Сочи снова соединяют регионы спустя 17 лет

Аэропорт Братска возобновил прямое авиасообщение с Сочи, открыв рейсы по маршруту Сочи — Братск — Сочи. В честь этого события самолет компании NordStar был встречен водяной аркой. Более 160 пассажиров стали первыми, кто отправился в черноморский город,сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото предоставленоо пресс-службой аэропорта г. Братск.

Прямое авиасообщение между Братском и курортным Сочи возобновилось спустя 17 лет. Рейсы будут выполняться раз в неделю на самолете Boeing 737-800 и продолжатся до середины сентября.

Аэропорт Братска, работающий с 1964 года, находится в 24 км северо-восточнее административного центра города. Он имеет статус международного, предоставляя полный спектр авиационных услуг.