Зарплаты геологов и геодезистов в Иркутской области в три раза превышают средний заработок в регионе

Всего в списке 15 профессий. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Аналитики выявили 15 профессий в Иркутской области, где зарплаты в 2-3 раза превышают среднерыночный уровень в 70 тыс. рублей. Лидерами стали геологи с медианной зарплатой 201,7 тыс. рублей и геодезисты с 200 тыс. рублей.

В список высокооплачиваемых специальностей также вошли машинисты (184,2 тыс. руб.), прорабы (179,7 тыс. руб.) и механики (162,6 тыс. руб.). При этом самые низкие зарплаты предлагают дворникам (35,8 тыс. руб.), уборщикам (37,5 тыс. руб.) и SMM-менеджерам (40 тыс. руб.).