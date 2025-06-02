Тревожные сигналы: что стоит за изменением настроений на российском рынке труда?

Среди россиян увеличивается число тех, кто с осторожностью оценивает свои перспективы на рынке труда, что может свидетельствовать о замедлении роста числа новых вакансий. Это вывод из аналитической записки центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС, основанной на данных телефонных опросов населения, проведенных в марте—апреле текущего года.

За последние 12 месяцев уменьшилась доля респондентов, оценивающих риск потери работы в ближайшие три месяца как низкий или очень низкий: в апреле 2025 года так считали 83% работающих, тогда как годом ранее — 87%. Самозанятые, владельцы предприятий и ИП чаще указывают на высокие риски потери работы: среди них 14% отметили такую вероятность как высокую или очень высокую, в то время как среди наемных работников этот показатель составляет 11%. Более высокий риск потери работы отмечают работники промышленности и сельского хозяйства по сравнению с сотрудниками сферы услуг.

Возможно, отмечается в аналитической записке, положение работников на рынке труда начинает ухудшаться по сравнению с ситуацией в 2024 году. Удельный вес работников, которые считали, что найти схожую с текущей работу будет легко или очень легко, снизился с 47–49% в 2024 году до 41% в апреле 2025 года.

При этом ситуация с зарплатами пока остается благополучной. Так, 39% работающих респондентов указали, что в целом за последний год их трудовые доходы увеличились, при этом у 30% — более чем на четверть.

Анастасия Мануйлова