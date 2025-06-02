При поддержке РУСАЛа в Шелехове прошел фестиваль единоборств для самых юных спортсменов

Праздник В ЦСЕ «Сокол» приурочили ко Дню защиты детей. Мероприятие организовали тренеры совместно с Иркутским алюминиевым заводом. В мероприятии участвовало около 200 человек.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

— Центру спортивных единоборств в Шелехове почти год, за это время здесь проведено много соревнований различного уровня. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие станет доброй традицией. Ежегодно ко Дню защиты детей мы будем собираться в ЦСЕ, чтобы по-спортивному отметить этот праздник. ИркАЗ продолжит поддерживать такие инициативы коллектива и тренеров ЦСЕ, — Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Организаторы провели соревнования для родителей, чьи дети занимаются в центре спортивных единоборств. Наиболее юные спортсмены продемонстрировали свои способности в различных видах единоборств. Все участники провели выходной день в кругу родных и друзей, а по итогам соревнований получили заслуженные награды.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Напомним, в шелеховском Центре спортивных единоборств бесплатно занимаются 400 детей от 5 до 18 лет в комфортных современных условиях. Развитие спорта на территориях ответственности – одна из главных социальных задач РУСАЛа. Ведь ещё 20 лет назад о том, что это направление важно поддерживать, говорил основатель компании Олег Дерипаска.