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Все пчелосемьи Иркутской области поставят на учет до 1 сентября

Изменения внесены в закон «О ветеринарии». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В Иркутской области до 1 сентября 2025 года должно быть завершено обязательное маркирование всех пчелосемейств в соответствии с новыми требованиями федерального закона «О ветеринарии». Каждый улей оборудуют биркой или чипом с информацией о владельце, местоположении пасеки и ветеринарных обработках. Данные будут заноситься в систему «Хорриот» ФГИС «ВетИС».

Как отметил заместитель руководителя региональной ветеринарной службы Иван Лобыцин, новые правила направлены на улучшение условий содержания пчел, повышение качества продукции и защиту биоразнообразия.

Напомним, что в Иркутской области насчитывается более 9,6 тыс. пчелосемейств, из которых пока учтены только 1223.

После установленного срока за отсутствие маркировки будет предусмотрена административная ответственность.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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