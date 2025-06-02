Недвижимость идет на торги

Продажа объектов с аукционов позволяет собственникам активов продавать их дороже. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные IBC Real Estate.

Объем сделок с недвижимостью через торги в январе-мае 2025 года достиг 56 млрд рублей, что составляет рекордные 24% от всех инвестиций в секторе. Хотя в денежном выражении показатель ниже прошлогоднего (77 млрд руб.), доля аукционных сделок значительно выросла – годом ранее она не превышала 19%.

Разные аналитические компании приводят отличающиеся данные: Commonwealth Partnership фиксирует 75% долю тендерных сделок, учитывая только инвестиционные транзакции, а Nikoliers оценивает их в 13,1% от общего объема (50,7 млрд руб.). При этом в 2024 году через аукционы было продано активов на 32,4 млрд рублей, а в 2023-м – на 35,8 млрд. Рост популярности торгов эксперты связывают с повышением прозрачности сделок и поиском инвесторами выгодных активов в текущих экономических условиях.