Большинство россиян хотят использовать цифровых помощников для защиты детей

Большинство опрошенных россиян (86%) убеждены в необходимости использования цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента в интернете, показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Международного дня защиты детей, отмечающегося 1 июня.

Около трети респондентов (27%) доверяют в этом вопросе уже известным им решениям на рынке, активно используют или готовы их использовать. 30% участников опроса также высказалось об использовании цифровых помощников для защиты детей «время от времени». Еще 29% хотя и хотели бы использовать цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента, пока не знают каких-либо подходящих решений на рынке.

Из всех опрошенных лишь 14% считают, что родители сами должны контролировать весь контент, который доступен их ребенку в интернете, и для этого им не нужны цифровые помощники. Больше всего таких респондентов оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Дальневосточном федеральном округе – по 22% и 24% респондентов соответственно.

Также россияне видят пользу в использовании цифровых помощников в качестве воспитателей и репетиторов для оттачивания каких-либо навыков у детей.

В той или иной степени используют или готовы использовать ИИ-ассистентов для этих целей 79% россиян. А 21% респондентов ответили, что образованием и воспитанием детей должны заниматься члены семей, воспитатели, учителя в школе и репетиторы, и цифровые помощники для этого не нужны.

Цифровые помощники могут быть и хорошими собеседниками для детей, источниками познавательной информации, считают 88% опрошенных. И только 12% уверены, что всевозможные цифровые сервисы должны использоваться детьми крайне редко, а новые знания детям передают члены семьи, воспитатели в детских садах и учителя в школах, а также другие дети, близкие и знакомые.

«Цифровые помощники и ассистенты, которые могут решать за пользователей различные задачи, особенно по поиску и анализу больших объемов информации, все больше и больше используются по всему миру. Мы в ВТБ активно развиваем это направление, поскольку видим в нем огромный потенциал для повышения качества и персонализации услуг. Цифровые помощники будут становиться все более важным инструментом для наших клиентов, позволяя им получать быстрые и точные решения в режиме реального времени. Эти и другие актуальные вопросы мы планируем подробно обсудить на конференции ЦИПР, которая пройдет с 2 июня в Нижнем Новгороде, чтобы совместно определить будущее цифровых сервисов в финансовой сфере», — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования.