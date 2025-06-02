Тройка лидеров в голосовании за объекты благоустройства определилась в Иркутске

В лидерах зеленая зона от объездной дороги Юбилейного до дороги в Госпиталь ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рейтинговом голосовании за территории для благоустройства в 2026 году уверенно лидирует зеленая зона от объездной дороги Юбилейного до дороги на Госпиталь ветеранов, набравшая 17,4 тыс. голосов. Второе место занимает сквер основателей Ивано-Матренинской детской больницы (15,6 тыс. голосов), а третье – «Сквер Будущего» на пересечении улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка с 15,2 тыс. голосами.

Голосование проходит на портале «Госуслуги» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», и в нем уже приняли участие около 77 тыс. жителей Иркутска. Победители рейтинга получат финансирование на благоустройство в следующем году.

Остальные голоса распределились следующим образом:

Сквер имени Кирова – 12,1 тыс.

Эко-парк «Якоби» (территория Ершовского леса вдоль улицы Якоби) – 6 тыс.

Каштаковская роща (Сарафанов городок) – 3 тыс.

Свердловское (Глазковское) кладбище – 2,8 тыс.

Экологическая тропа на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» –1,5 тыс.

Русско-Амурский мемориальный комплекс (3 этап) – 1,2 тыс.

Сквер имени Ю. А. Ножикова – 909

Территория возле здания культурного центра Александра Вампилова (ул. Богдана Хмельницкого, 3) – 408

Голосование продлится до 12 июня. Принять в нем участие могут жители Иркутска старше 14 лет, имеющие аккаунт на «Госуслугах».