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Холодную воду отключат в Куйбышевском районе Иркутска

Там пройдут плановые ремонтные работы на теплосетях. Об этом сообщили в мэрии.

С 22:00 5 июня до 22:00 7 июня в части Куйбышевского района Иркутска будет прекращена подача холодной воды. Отключение затронет жилые дома и административные здания в границах улиц Радищева, Щапова, Войкова, Нестерова и других, а также микрорайоны Топкинский, Лесной, Зеленый и поселок Искра.

Причиной отключения стали плановые ремонтные работы на водопроводных сетях, необходимые для подготовки к отопительному сезону. Полный список адресов доступен на сайте МУП «Водоканал». Жителей просят заранее запастись водой. Автоцистерны с питьевой водой будут направлены только к социальным объектам.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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