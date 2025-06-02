Граждан, вручную остановивших атаку дронов в Иркутской области, могут наградить

Их действиям дадут оценку компетентные органы.

Напомним, что 1 июня в Иркутской области произошла первая в Сибири атака дронов. БПЛА вылетали из бытовок, которые везли фуры по трассе Р-255 «Сибирь».

Запуск аппаратов с одного из большегрузов заблокировали очевидцы. На записи видно, как группа из шести человек прижимает крышу бытовки камнями.

«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», – рассказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.