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Граждан, вручную остановивших атаку дронов в Иркутской области, могут наградить

Их действиям дадут оценку компетентные органы.

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Напомним, что 1 июня в Иркутской области произошла первая в Сибири атака дронов. БПЛА вылетали из бытовок, которые везли фуры по трассе Р-255 «Сибирь».

Запуск аппаратов с одного из большегрузов заблокировали очевидцы. На записи видно, как группа из шести человек прижимает крышу бытовки камнями.

«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», – рассказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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