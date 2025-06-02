ИЭСК усиливает энергомощности в Иркутском и Шелеховском районах

На фоне взрывного роста энергопотребления из-за точечной застройки компания усиливает ключевые подстанции «Столбово», «Урик» и «Хомутово», параллельно возводя новую подстанцию «Анисимово».

Исполняющий обязанности генерального директора Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) Илья Бриллиантов проверил ход выполнения работ по повышению мощностей на подстанции «Столбово», которая является ключевой для жителей Александровского и Качугского трактов, а также на подстанциях «Урик» и «Хомутово». Кроме того, он проконтролировал ход строительства подстанции «Анисимово», для которой уже подготовлена площадка, завезены металлоконструкции и практически выполнена стройка воздушной линии.

«Как показывает практика, реконструкции новых подстанций проходят минимум через 10-15 лет. Если бы 5 лет назад энергетики знали, до каких масштабов будет проводиться застройка, разумеется, при проектировании были бы заранее заложены более мощные трансформаторы. Отсутствие в муниципалитете планов развития территории приводит вот к таким негативным последствиям», – отметил Илья Бриллиантов.

Он добавил, что для ИЭСК крайне важно пройти ближайшую зиму с новыми мощностями.

«Для энергетиков настоящей проверкой на прочность является зима, когда потребление выходит на свой пик. Но для компании нет передышки и летом. Цели грандиозны, и мы ежедневно проверяем работу подрядных организацией, задействованных на реконструкции и стройках. Для нас крайне важно уже эту зиму пройти с новыми мощностями. Сегодня технические специалисты и блок капитального строительства работают в рука об руку, чтобы совместно прийти к оптимальному решению и привести объекты к работе», – подчеркнул Илья Бриллиантов.

Напомним, в рамках регуляторного соглашения, заключенного с Правительством Иркутской области, ИЭСК ставит цели по укрупнению ведущих инфраструктурных объектов. Энергетики и чиновники объединили усилия для реализации большего числа инвестиционных проектов. Они намерены вместе решить проблему энергодефицита в Иркутском районе, которая была вызвана неконтролируемым ростом потребления электроэнергии и строительства жилья.

В декабре 2024 года ИЭСК ввела в эксплуатацию подстанцию «Садоводство» на Александровском тракте. Объект мощностью 20 мегаватт уже обеспечивает качественное энергоснабжение десятков садоводств недалеко от заимки Глазуново на Александровском тракте.