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ИНК победила на региональном этапе Всероссийской спартакиады трудящихся

Команда Иркутской нефтяной компании (ИНК) заняла первое общекомандное место на региональном этапе Всероссийской спартакиады трудовых коллективов Иркутской области.

Организатором выступило министерство спорта Иркутской области. Всего в спартакиаде приняли участие 11 команд, представляющих различные предприятия региона.

Команды боролись за медали в следующих видах спорта: настольный теннис, волейбол, пулевая стрельба, легкая атлетика, баскетбол 3х3, шахматы, гиревой спорт, армрестлинг и перетягивание каната. Кроме того, прошли соревнования по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) и семейная эстафета.

В командном зачете ИНК заняла первое место по волейболу, второе место – по шахматам и перетягиванию каната, и третье место – по баскетболу 3х3, легкой атлетике, армрестлингу, гиревом спорте и семейных соревнованиях.

Развитие спорта среди сотрудников – одно из важных направлений социальной политики ИНК. В компании созданы команды по 10 видам спорта, проходят спартакиады, корпоративные соревнования. Напомним, в мае этого года сборная ИНК также победила на Спартакиаде города Иркутска.

ИНК активно поддерживает развитие спорта в Иркутской области, включая волейбол и другие дисциплины. Компания сотрудничает с областной федерацией баскетбола, реализуя совместные проекты по поддержке детских спортивных школ, проведению турниров и совершенствованию системы обучения тренеров и судей. В марте 2025 г. ИНК выступила партнером Всероссийского матча по баскетболу среди любительских команд, собравшего более 1500 зрителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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