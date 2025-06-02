2279 рублей в день тратят россияне в среднем в поездках по стране

Каким первый квартал года выдался для внутреннего туризма, изучили в СберАналитике.

Эксперты СберАналитики выяснили, что в первом квартале 2025 года поездки по стране совершили рекордные 35 млн россиян. Это на 2% больше, чем за первые три месяца 2024-го. Больше всего путешественников традиционно было в январе — 14 млн человек.

Чаще всего россияне посещали Москву (18% от общего туристического потока), Московскую область (14%), Санкт-Петербург (7%), Краснодарский край (5%) и Ленинградскую область (4%). Пятёрка регионов-лидеров за год не изменилась, однако их доля в общем потоке сократилась с 50% до 47%, что говорит о тренде на диверсификацию внутреннего туризма. Средняя продолжительность поездки — 5 дней. Больше всего по стране путешествуют люди в возрасте от 35 до 44 лет (34%) и от 45 до 54 лет (21%). 20% путешественников зарабатывают от 70 до 100 тыс. рублей, 13% — 100–140 тыс., 15% — 140–230 тыс.

На города с населением от 250 тыс. человек приходится 52% всех поездок по России. Каждый третий путешественник (31%) выбирает малые и средние города (до 100 тыс. человек). Большинство туристов (76%) посещают один город за поездку.

Как показало исследование, в первом квартале в поездках по стране россияне потратили 374 млрд рублей, преимущественно безналично. В среднем в день турист расходовал 2279 рублей — на еду, экскурсии, развлечения и сувениры (не считая предварительно оплаченного жилья и билетов).

Так, в Москве туристы тратили 2142 рубля в день (-2% по сравнению с первым кварталом 2024 года), в Московской области — 1693 рубля (-7%), в Санкт-Петербурге — 2431 рубль (+16%), в Краснодарском крае — 3024 рубля (+15%), в Ленинградской области — 1404 рубля (-6%). Дороже всего путешественникам обходятся Дальний Восток (Приморский и Камчатский края, Сахалинская область) и Северный Кавказ (Чеченская Республика, Республика Дагестан и Республика Ингушетия), где расходы составляют 4–5 тыс. рублей в день.

На продукты питания у россиян уходит почти четверть расходов (24%) в путешествиях. На общественные питание — 13%. Ещё 12% затрат — непродовольственные товары, 6% — топливо, поскольку многие путешествуют на своём авто. В общепите 70% расходов приходится на фастфуд со средним чеком 560 рублей, а 25% туристов выбирают рестораны и кафе (1775 рублей за визит).

«Отрасль туризма продолжает прогрессировать несмотря на высокую базу. Это говорит о том, что потенциал роста ещё не исчерпан. Мы видим, что многие российские регионы, при должном внимании руководства и качественном менеджменте, могут извлекать ещё больше выгод от туризма. Ведь отрасль, по экспертным оценкам, не просто даёт мощный импульс развитию местных брендов, но и стимулирует порядка 50 смежных отраслей: транспорт, гостиницы, общепит, сувениры, топливо, лёгкая промышленность и многое другое. Мы продолжим отслеживать пульс внутреннего туризма и консультировать органы власти и бизнес, чтобы закрепить прогресс», — Константин Марков, исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка.