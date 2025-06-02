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Вклады с доходностью выше ключевой ставки стали редкостью

Лишь один банк из топ-20 предлагает вклады с доходностью в 21%. Данные приводит финансовый маркетплейс Финуслуги.

Российский рынок депозитов переживает значительное снижение ставок – к концу мая 2025 года лишь один банк из топ-20 предлагает вклады с доходностью выше ключевой ставки ЦБ (21%). Для сравнения, в начале года почти половина крупнейших банков привлекала клиентов ставками на уровне или выше ключевой.

Средняя доходность вкладов в топ-20 банков снизилась на 1,8–2,5 процентных пункта с начала года. При этом на маркетплейсе Финуслуги еще можно найти выгодные предложения – максимальные ставки там достигают 23% для трехмесячных депозитов.

Эксперты связывают тенденцию с ожиданием возможного снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года, если ЦБ убедится в устойчивом замедлении инфляции. Ближайшее заседание регулятора по вопросу ставки состоится 6 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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