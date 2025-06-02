Спрос на «вторичку» вырос, а цены остались прежними

Лидерами по подорожанию стали Ижевск, Калининград, Казань и Оренбург. Данные приводит «Циан Аналитика».

В мае 2025 года средние цены на вторичное жилье в крупных городах России остались практически без изменений, показав минимальный рост всего на 0,1% по сравнению с апрелем. Наиболее заметное подорожание (более 1%) зафиксировано в Махачкале, Оренбурге, Набережных Челнах и Новокузнецке, тогда как в Челябинске, Сочи и Краснодаре цены немного снизились.

Годовой рост цен составил в среднем 6%, что почти вдвое ниже официального уровня инфляции.

Лидерами по подорожанию стали Ижевск, Калининград, Казань и Оренбург, где стоимость «квадрата» выросла на 11–18%. При этом объем предложения постепенно увеличивается – в мае он вырос на 1%, хотя в целом остается на 21% ниже прошлогодних показателей из-за ухода части продавцов в арендный рынок.

Несмотря на высокие ипотечные ставки, спрос на вторичное жилье сохраняется на высоком уровне.

В Москве число сделок в апреле сократилось на 8% по сравнению с мартом, а в Санкт-Петербурге, напротив, выросло на 2%. По сравнению с 2024 годом активность покупателей увеличилась на 5% в столице и на 9% в северной столице. Просмотры объявлений на Циан в городах с населением более 500 тысяч человек также выросли примерно на 8% в годовом выражении, подтверждая устойчивый интерес к вторичному рынку.

«На вторичном рынке сохраняется высокая активность: отсутствие роста цен продолжает притягивать спрос из сегмента новостроек. В отличие от первички, здесь ниже стоимость, можно торговаться и не нужно ждать завершения строительства, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики». – Стагнация средних цен предложения сохранится и в дальнейшем, если не произойдет значимых изменений внешних условий, в том числе денежно-кредитной политики ЦБ».