Банк Уралсиб запустил акцию, в которой каждый клиент банка может получить кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Принять участие в акции может любой клиент, у которого есть действующая дебетовая карта и подключен онлайн-банк Банка Уралсиб. Для этого в срок с 1 по 30 июня 2025 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении Уралсиб Онлайн. В августе мы случайным образом выберем 10 победителей, которые получат кэшбек в 12-кратном размере от суммы платежа ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя ­– 120 000 рублей.

Акция проводится с 01.06.2025 по 28.08.2025 г. (включая период вручения призов). Кешбэк поступит на действующие дебетовые карты победителей до 28.08.2025 года включительно.

Подробнее об условиях можно узнать на странице Акции.