Новости

Акция Банка Уралсиб ­– «Год ЖКУ за наш счет!»

Банк Уралсиб запустил акцию, в которой каждый клиент банка может получить кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Принять участие в акции может любой клиент, у которого есть действующая дебетовая карта и подключен онлайн-банк Банка Уралсиб. Для этого в срок с 1 по 30 июня 2025 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении Уралсиб Онлайн. В августе мы случайным образом выберем 10 победителей, которые получат кэшбек в 12-кратном размере от суммы платежа ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя ­– 120 000 рублей.

Акция проводится с 01.06.2025 по 28.08.2025 г. (включая период вручения призов). Кешбэк поступит на действующие дебетовые карты победителей до 28.08.2025 года включительно.

Подробнее об условиях можно узнать на странице Акции.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvLx1kU

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Ключевая ставка
От геополитики к снижению ключевой ставки: ожидания инвесторов на рынке акций
Костин предложил пари «на 10 щелчков» о решении по ключевой ставке
Треть аналитиков ставит на снижение ставки ЦБ уже в июне: что ожидать?
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес