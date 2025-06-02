Искусство быть собой: модельный показ "Восход" в иркутском Гранд-отеле

31 мая 2025 года в историческом здании бывшего Гранд-отеля на улице Литвинова в Иркутске состоялось второе авторское модельное шоу "Восход", организованное школой и агентством Sisters при поддержке креативного агентства Nodesign.

Авторское шоу "Восход", Иркутск.

Фото: Александр Черненко

Авторское шоу "Восход", Иркутск.

Фото: Александр Черненко

После завершения масштабной реставрации пространство вновь распахнуло свои двери. Здание, некогда украшавшее дореволюционные открытки с видами Иркутска, вновь привлекло внимание горожан, но теперь в новом качестве — как центр современного искусства и локального креатива.

Авторское шоу "Восход", Иркутск.

Фото: Александр Черненко

Авторское шоу "Восход", Иркутск.

Фото: Александр Черненко

Организаторы шоу подчёркивают, "Восход" — это не просто показ модной одежды, а изысканная демонстрация того, как люди всех возрастов, параметров и опыта могут уверенно шагать по подиуму. Участники, студенты школы Sisters, от детей до взрослых, прошли девятимесячную программу обучения. Их индивидуальность, эмоции и навыки, полученные за время учебы, стали ключевыми элементами шоу, в котором приняли участие более ста участников и четырёхсот гостей.

Алена Усова, соосновательница школы Sisters.

Фото: Александр Черненко

Соосновательница школы Sisters, Алена Усова, поделилась философией проекта: «Я не хочу поддерживать индустрию, где «вписаться в стандарт» — значит потерять себя. И живу без оглядки на правила и шаблоны во всём: в семье, в работе, в спорте. Я не сверяюсь с мнениями, а сверяюсь с собой. И каждый раз, когда мир предлагает «норму» — я спрашиваю: а что, если моя норма — быть собой, даже если это ломает формат? Мне хочется, чтобы после этого вечера гости ушли не с фотографиями, а с ощущением, что что-то в вас тоже может выйти на свет. И если хотя бы один человек в этом зале поймёт, что ему не нужно ждать одобрения, чтобы быть видимым — значит, мы всё сделали не зря».

Модная сцена Иркутска в последнее время была статичной: показы происходили редко, а съемки случались лишь эпизодически. Организаторы Sisters осознали, что ожидание перемен не принесет результатов.

Авторское шоу "Восход", Иркутск.

Фото: Александр Черненко

Авторское шоу "Восход", Иркутск.

Фото: Александр Черненко

Авторское шоу "Восход", Иркутск.

Фото: Александр Черненко

"Наше предназначение не только в обучении, но и в демонстрации талантов наших студентов, их продвижении. В противном случае, зачем все это? Мы не можем просто сидеть и ждать, пока кто-то предложит нам организовать показы или съемки. Это не работает. Мы без дела, студенты без дела — ситуация, как и два года назад: в Иркутске мало что происходит, многое закрывается или затихает. Без инициатив невозможно создать условия для профессионального роста — как для студентов, так и для представителей творческих профессий: фотографов, стилистов, визажистов," — поделилась Алена.

С этим убеждением команда начала инициировать собственные мероприятия: показы, студийные съемки, локальные коллаборации. Это не только дало практику студентам, но и постепенно сформировало сообщество молодых специалистов в сфере моды, фотографии, стилистики и креатива. Постепенно эти инициативы превратились в полноценные проекты, одним из которых стал "Восход" — авторский модельный показ, объединяющий людей, пространство и идеи.

Авторское шоу "Восход", Иркутск.

Фото: Александр Черненко

Авторское шоу "Восход", Иркутск.

Фото: Александр Черненко