Губернатор Игорь Кобзев поучаствовал в фестивале «Движения Первых» на острове Юность

Старт проекта дала олимпийская призерка Наталья Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В Международный день защиты детей губернатор Приангарья Игорь Кобзев посетил фестиваль детства и юности, организованный региональным отделением «Движения Первых». Центральной площадкой стал остров Юность в Иркутске, где развернулись интерактивные зоны с образовательными, игровыми и спортивными активностями.

– Мы с большой командой в Иркутской области создаем для наших детей все условия для личностного развития, духовно-нравственного воспитания. Мы строим и ремонтируем детские сады и школы, создаем новые интересные пространства, где дети и молодежь смогут найти себя в спорте, творчестве, науке. И сегодня девиз фестиваля «Первых» – делаем вместе с детьми. Вижу, сколько среди организаторов детей и вожатых. Спасибо вам, дорогие ребята, – обратился Игорь Кобзев к участникам и гостям мероприятия.

Глава региона пообщался с участниками, волонтерами и организаторами, а также отметил благодарственными письмами активистов движения и их родителей. Гости фестиваля могли попробовать себя в дворовых играх, мастер-классах по военной подготовке, конструированию дронов и даже стать участниками радиоэфира.

Старт региональному этапу проекта «Вызов Первых» дала олимпийская призерка Наталья Иванова на «Зарядке с чемпионом». Также прошли акции «Поем вместе с первыми» и «Хоровод дружбы», символизирующие единство народов.

Игорь Кобзев отметил, что фестиваль помогает детям раскрыть таланты, а взрослым – напомнил о важности защиты детства. Он пожелал школьникам интересных каникул и хорошего отдыха.