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Переговоры в Стамбуле завершены

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершились, сообщает ТАСС. Встреча длилась более часа и проходила на русском языке. Продолжения переговоров 2 июня не планируется.

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Вторая встреча делегаций состоялась во дворце Чираган на берегу Босфора. Ее открыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выразив надежду на приближение сторон к миру. В числе обсуждаемых тем были условия перемирия, обмен военнопленными и гражданскими лицами, а также подготовка к встрече президентов России и Украины.

Россию на переговорах представляли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров.

Инициатива проведения встречи 2 июня исходила от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 29 мая сообщил о подготовке меморандума с позициями по урегулированию кризиса на Украине. Первый раунд переговоров прошел 16 мая, где стороны договорились подготовить свои позиции и провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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