Украина настаивает на встрече президентов с участием США

Во время второго раунда переговоров Россия и Украина обсудили прекращение огня, обмен пленными и возможную встречу президентов. Пока удалось договориться только об обменах. По окончании встречи главы делегаций — Владимир Мединский и Рустем Умеров — сделали заявления.

О чем говорил глава российской делегации Владимир Мединский:

- Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными.

- В следующий вторник Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел военных. Если с их стороны есть тела наших офицеров, мы их примем.

- Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле «все на всех», включая молодых солдат, не менее 1000 человек.

- Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами. Обмены будут проходить регулярно, в рабочем порядке.

- Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта для сбора тел погибших. Украина обещала рассмотреть предложение.

- Тема возвращения детей была центральной на переговорах. Украина передала полный список из 339 фамилий детей.

О чем говорил глава украинской делегации Рустем Умеров:

- Россия и Украина договорились об обмене телами военных по формуле 6000 на 6000.

- Достигнута договоренность об обмене всеми тяжелоранеными и больными пленными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет.

- Россия не согласилась на прекращение огня и встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

- Украина призывает провести встречу президентов, к которой может присоединиться президент США Дональд Трамп.

- В случае отказа России от прекращения огня и подготовки к встрече президентов, Украина ожидает международные санкции.

Переговоры между российской и украинской делегациями прошли во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле. Встреча, которая должна была начаться в 13:00, стартовала с задержкой в полтора часа. Причиной задержки стало предварительное обсуждение главы украинской делегации Рустема Умерова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Переговоры длились более часа и проходили на русском языке. По оценкам представителя МИД Турции, встреча завершилась «не негативно». По информации ТАСС, третий раунд переговоров ожидается в ближайшее время.