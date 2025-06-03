Как мигранты влияют на преступность в России: аналитический обзор

Аналитики оценили долю мигрантов среди преступников в России, используя данные судебной статистики за 2013–2023 годы. Согласно исследованию платформы «Если быть точным», доля иностранцев среди всех осужденных за преступления колеблется на уровне 4–4,5%, а во время пандемии коронавируса эта цифра снизилась до 3–3,5%. Статистика МВД показывает, что иностранцы совершают два преступления из ста, сообщает РБК.

Среднее число осужденных граждан России за указанный период составило 424 человека на 100 тыс., а количество осужденных иностранцев — 282 на 100 тыс. Аналитики использовали относительные показатели, чтобы сравнить уровень преступности среди граждан и неграждан, опираясь на данные Росстата и научные статьи.

Основная доля иностранцев в России приходится на мужчин трудоспособного возраста, что связано с трудовой миграцией. Уровень преступности среди мужчин 14–49 лет показывает, что число осужденных россиян составляет 1,3 тыс. на 100 тыс. человек, а иностранцев — 507 на 100 тыс.

В исследовании отмечается, что россияне и иностранцы совершают схожие преступления, включая кражи, наркотики и нарушения ПДД. Однако иностранцев чаще судят за поддельные документы и незаконное пересечение границы. За насильственные преступления было осуждено 172 россиянина и 43 мигранта на 100 тыс. мужчин 14–49 лет.

В апреле 2023 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям, включая убийства и нападения на силовиков, в пять раз по сравнению с 2021 годом, всего возбуждено 893 дела.