Новые правила для мигрантов и бизнесменов: что изменится в июне?

В июне россиян ожидают значительные изменения в различных сферах жизни, от усиления борьбы с мошенничеством до реформ в местном самоуправлении. Ведомости изучили, какие нововведения вступят в силу в начале лета.

1. Защита от кибермошенничества

С 1 июня вступают в силу новые положения закона, направленного на борьбу с кибермошенниками. Госорганы и банки теперь не смогут информировать граждан через мессенджеры иностранных компаний, а сотовые операторы смогут отправлять СМС с кодами только после завершения звонка.

2. Контроль за банковскими переводами

Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать банковские переводы россиян на срок до десяти дней при подозрении на финансирование экстремистской деятельности.

3. Усложнение въезда для мигрантов

С 30 июня начнется второй этап эксперимента по апробации новых правил въезда для иностранных граждан, включающий обязательное получение QR-кода через «Госуслуги RuID».

4. Ужесточение ответственности за бизнес без уведомления

С 27 июня ведение бизнеса без уведомления станет более строго наказываться, а штрафы для должностных и юридических лиц увеличатся: для должностных лиц – до 7000–12 000 руб., для юридических лиц – до 24 000–48 000 руб. (при повтором нарушении – 15 000–25 000 руб. и 50 000–60 000 руб. соответственно). Срок давности по статье повышен до 1 года.

5. Закон о технологической политике

С 27 июня вступает в силу закон, направленный на обеспечение технологического суверенитета России и развитие высокотехнологичной продукции.

6. Реформа местного самоуправления

С 19 июня вступает в силу закон, определяющий принципы организации местного самоуправления в России.

7. Блокировка продажи просроченных лекарств

С 1 июня будет внедрена система автоматической блокировки продаж просроченных медикаментов на кассе.