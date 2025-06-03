Начальники производства – самые востребованные управленческие кадры в Иркутской области

Наименее популярны у работодателей директора по IT. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

За первые пять месяцев 2025 года в Иркутской области открыто 837 вакансий для руководителей среднего и высшего звена, что на 4% меньше, чем годом ранее. Наибольший спрос на управленцев зафиксирован в строительстве, добывающей отрасли и розничной торговле – по 8% от общего числа вакансий. При этом в добывающей промышленности и металлургии число предложений для топ-менеджеров выросло на 66% и 63% соответственно.

Среди самых востребованных специализаций – начальники производства (42% вакансий), руководители филиалов (12%) и коммерческие директора (6%). Наименее популярны у работодателей директора по IT и руководители аналитических отделов – всего по 1% предложений.

Максимальные зарплаты предлагают коммерческим директорам – медиана составляет 200 тыс. рублей. IT-директора могут рассчитывать на 187 тыс. рублей, а начальники производства – на 123 тыс. рублей. При этом конкуренция среди соискателей остается высокой: на одну вакансию приходится почти 17 резюме при норме 4–8.

Топ вакансий с высокими зарплатами для топ-менеджеров в Иркутской области на июнь 2025 года: