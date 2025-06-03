Запорожская область в темноте: атаки ВСУ оставили регион без света

Запорожская область осталась без электроснабжения после атак вооруженных сил Украины, которые повредили высоковольтное оборудование в северо-западной части региона. Об этом сообщил глава области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В ответ на это он поручил министерству энергетики Запорожской области оперативно разработать резервные источники электроэнергии, а объекты здравоохранения уже переведены на резервные источники питания, сообщает газета "Ведмости".

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил в своем Telegram-канале о массированных атаках региона беспилотниками самолетного типа. Средства противовоздушной обороны сбили несколько дронов, и боевая работа продолжается.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко добавил, что более 100 000 жителей в 150 населенных пунктах региона остались без света из-за атак со стороны Украины.