Стагнация на рынке жилья: почему цены на вторичку не растут?

На российском вторичном рынке жилья продолжается стагнация, обусловленная высокими ставками по ипотеке, которые препятствуют росту цен на готовые квартиры в крупнейших городах страны. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По данным компании «Циан», средняя цена за квадратный метр жилья в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях в мае составила 195 200 рублей, что соответствует уровню апреля. Сервис «Яндекс Недвижимость» также отмечает отсутствие значительных изменений, рассчитывая медианную цену.

Без учета Московской и Ленинградской областей цены на такие квартиры выросли лишь на 0,2%, достигнув 142 000 рублей за квадратный метр, сообщает представитель сервиса. В последний раз стоимость квартир на вторичном рынке увеличивалась более чем на 1% в месяц полтора года назад, что делает текущую стагнацию самой продолжительной за последнее десятилетие, как уточняет источник «Ведомостей».

Несмотря на стагнацию цен, на вторичном рынке жилья сохраняется высокая активность. "Отсутствие роста цен продолжает привлекать покупателей из сегмента новостроек. В отличие от первичного рынка, здесь цены ниже, есть возможность торговаться, и не требуется ждать завершения строительства," — комментирует эксперт «Циан Аналитики». "Стагнация средних цен предложения, вероятно, сохранится и в будущем, если не произойдут значительные изменения во внешних условиях, включая денежно-кредитную политику Центрального банка.