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Центробанк повысит для россиян лимит на покупку ЦФА до 1 млн рублей в год

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Центральный Банк России предложил увеличить ежегодный лимит приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА) физическими лицами с текущих 600 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Об этом сообщается в опубликованном регулятором документе.

Согласно проекту, изменения направлены на улучшение условий доступности ЦФА для российских физических и юридических лиц, учитывая статус квалифицированного инвестора. Регулирование вызвано текущими рыночными условиями и запросами участников рынка.

Кроме того, проектом предусмотрено снятие всех ограничений на приобретение ЦФА юридическими лицами независимо от их квалификации, что расширит возможности компаний использовать эти активы для реализации коммерческих целей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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