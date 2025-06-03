Крупные банки снижают ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ

Крупные банки из топ-10 продолжают снижать процентные ставки по вкладам в преддверии заседания Центрального банка по ключевой ставке, намеченного на 6 июня. За период с 26 мая по 2 июня четыре ведущих банка изменили условия по депозитам, в основном в сторону снижения, сообщает РБК.

1. Т-банк: С 29 мая снизил ставки по вкладам без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5-1 п.п., но повысил ставки на сроки от 18 до 24 месяцев. Также ставки по «СмартВкладу» с возможностью пополнения снизились на 2 п.п.

2. Совкомбанк: С 30 мая отменил трехлетний вклад «Гибкий» со ставкой 22%, теперь максимальная ставка предлагается по трехмесячному депозиту — 19,7% годовых. В линейке появился сезонный вклад «Щедрое лето» с максимальной ставкой 23% годовых на три года при выполнении условий, иначе — 20% годовых.

3. Газпромбанк: С 31 мая снизил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе» на короткие сроки в среднем на 0,2-0,3 п.п.

4. Альфа-банк: С 31 мая преимущественно снизил ставки по всей линейке вкладов до одного года, за исключением четырехмесячного вклада «Новые деньги». С 1 июня снизились ставки и по «Накопительному Альфа-Счету».

На данный момент максимальная ставка по вкладам среди крупнейших банков составляет 30% годовых. Ее предлагают Альфа-Банк по вкладу «Альфа-Вклад Юбилейный» на три месяца и ПСБ по линейке депозитов «Народный вклад плюс» на сроки три, шесть и двенадцать месяцев. Сумма вложений в оба депозита ограничена 50 тыс. рублей.

По мнению экспертов, тенденция снижения ставок по вкладам усиливается на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В ВТБ подтвердили, что рынок уже реагирует на эти изменения, и доходность по краткосрочным вкладам опережает долгосрочные, что свидетельствует об усилении тренда на снижение ставок.