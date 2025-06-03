Доходные дома в России могли бы стать выгодной альтернативой ипотеке

Депутаты Госдумы готовят законопроект по созданию в России доходных домов. Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, уверена, что они будут пользоваться большим спросом, так как могли бы сократить издержки многих граждан, особенно малоимущих, в том числе по оплате коммунальных платежей.

– В перспективе съем жилья на постоянной основе мог бы стать даже выгодной альтернативой ипотеке, если арендодатель будет предоставлять жильцам право выкупа квартиры через 20-25 лет. А у российских застройщиков после принятия закона появилось бы сразу много новых проектов, что способствовало бы продолжению роста в строительной отрасли.

Напомним, что в XIX и начале XX века в крупнейших российских городах на доходные дома, то есть многоквартирные здания с площадями, сдающимися в аренду, приходилось 40–80% от всей жилой недвижимости. В действующем российском законодательстве, в том числе в Жилищном кодексе, такое понятие отсутствует, хотя фактически примеры сдачи собственниками в аренду не только отдельных квартир или апартаментов, но многоквартирных домов в России есть. Некоторыми аналогами доходных домов являются апартаменты и апарт-отели. От доходных домов они отличаются тем, что являются чисто коммерческой недвижимостью и проживающие в них не могут оформить регистрацию на этот адрес.