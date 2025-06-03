Раскрыто содержание меморандума России по Украине: главное к утру

К этому утру стало известно следующее: раскрыто содержание меморандума России по Украине, запланирован масштабный обмен военнопленными, маткпитал молодым матерям на первого ребенка собираются увеличить, а по всей стране восхищаются бесстрашным поступком жителей Иркутской области, противостоявших беспилотникам ВСУ. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Что в меморандуме

Стало известно содержание российского меморандума по Украине. В число предложений РФ входят проведение выборов на Украине, ее нейтралитет, полный отвод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отмена военного положения Киевом, а также обеспечение полноты прав русскоязычного населения.

Масштабный обмен

Делегации России и Украины провели второй раунд прямых переговоров и договорились организовать масштабный обмен военнопленными – каждая сторона передаст до 1200 человек. Тяжелораненых, тяжело больных и молодых солдат до 25 лет обменяют по формуле «всех на всех». Обмен тех, кто сильно ранен, будут проводить на постоянной основе. Также обеими сторонами будут переданы тела погибших людей.

Увеличение маткапитала

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет. Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила и инициативой сделать его больше на 1 млн рублей. По ее мнению, это будет положительно влиять на демографическую ситуацию в России в связи с тем, что раннее рождение первого ребенка увеличит вероятность рождения последующих детей и понизит риски осложнений при беременности и родах.

Поступок сибиряков

О жителях Иркутской области, которые с помощью подручных средств старались остановить атаку беспилотников ВСУ, говорят по всей стране. В Госдуме готовят официальные запросы в МЧС и Минобороны с просьбой рассмотреть возможность наградить их. С инициативой выступил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Людям предлагается выплатить денежные премии.

Врачебная мафия

В Иркутской области накрыли преступную группу, которая за взятки помогала уклонистам избежать службы в армии. В нее входили начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного клинического госпиталя Иркутска, врач-невролог и уборщик Иркутской областной больницы. Всего они получили более 2,5 млн рублей. Их осудили и назначили сроки – от 4 до 11 лет колонии, а также оштрафовали на суммы от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.