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Минпромторг назвал новые правила возвращения иностранных брендов

Просто возобновить работу в стране они не смогут. Об этом пишет газета «Известия».

На форуме «Неделя российского ритейла» представители власти и бизнеса обсудили возможное возвращение зарубежных компаний на российский рынок. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что просто так разрешить иностранным брендам возобновить работу в РФ нельзя — их возвращение должно сопровождаться передачей технологий, локализацией производства и сотрудничеством с российскими партнерами.

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Министр напомнил, что после ухода западных компаний отечественные производители смогли увеличить долю своей продукции на полках с 60% до 80%. При этом параллельный импорт и развитие местного производства помогли избежать дефицита.

Представители ритейла поддержали позицию властей, отметив, что возвращающиеся бренды должны инвестировать в российскую экономику, а не просто продавать товары. Кроме того, необходимо усилить контроль за качеством продукции и пресекать контрафакт, который появился из-за параллельного импорта.

Эксперты признают, что возвращение иностранных компаний создаст здоровую конкуренцию, но подчеркивают: их повторный вход должен быть прозрачным и социально ответственным, чтобы избежать рисков резкого ухода в будущем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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