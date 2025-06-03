Мэр Иркутска рассказал, когда откроют путепровод на Батарейной

В Иркутске подходит к концу ремонт путепровода на станции Батарейной. Когда работы будут полностью завершены, рассказал мэр Руслан Болотов.

«Сейчас здесь устанавливают водоотливные лотки по откосу насыпи, завершают установку цоколей для барьерного ограждения, проводят работы по гидроизоляции, заканчивают устройство щебеночного основания дорожной одежды на подходах. Сдача объекта запланирована на сентябрь», – отметил Болотов в своем тг-канале.

Фактическая готовность объекта на сегодня оценивается в 85 %, подъездных путей – в 45 %. За год старый путепровод был полностью демонтирован, после чего рабочие возвели шесть опор, смонтировали 32 балки пролетных строений.