Мирон-Вулкан и Флюра: названы редкие имена, которыми назвали детей жители Приангарья

В Иркутской области служба ЗАГС подвела итоги первых пяти месяцев 2025 года и назвала наиболее редкие имена, которыми называли детей местные жители в этот период.

Необычными именами для мальчиков стали Антип, Виссарион, Владимир-Феликс, Гавриил, Добромир, Ермак, Мирон-Вулкан, Ричард, Севастьян, Стефан-Александр, Ярополк. Для девочек – Анна-Николь, Анфиса, Варвара-Оливия, Весения, Мира-Белла, Риорита, Степанида, Сара, Тереза, Флюра, Юнона.

Что касается самых популярных мужских имен, то ими являются Артем, Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Роман, Дмитрий, Иван, Мирон, женских – Ева, София, Варвара, Василиса, Анна, Мирослава, Виктория, Мария, Милана.

За пять месяцев в Иркутской области родились 8 787 малышей, из них мальчиков – 4 537, девочек – 4 250, а также 83 двойни и одна тройня.