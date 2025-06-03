Рабочего придавило бетонными блоками на стройке многоэтажного дома в Иркутске

В Иркутске произошло ЧП – на строительной площадке многоэтажного дома по улице Сарафановской бетонными блоками придавило рабочего. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Во время проведения работ мужчина находился на поддоне с бетонными блоками. В какой-то момент поддон наклонился, потерпевший упал с высоты, и его придавило строительными материалами. В результате случившегося 43-летний мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении.

Дело завели по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводится расследование.