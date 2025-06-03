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Житель Приангарья заплатит 8 млн рублей за костер на берегу, превратившийся в лесной пожар

В Иркутской области осудили местного жителя, который из-за небрежного обращения с огнем устроил лесной пожар. Подробности о деле сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, 33-летний мужчина со знакомым отправился на рыбалку на берег реки Илим. При распили алкоголя сибиряк решил развести костер в обрезанной, частично вкопанной в землю металлической бочке, который впоследствии не затушил. Из-за пламени разгорелась сухая растительность, а позже – лес. Пламя уничтожило почти 2 тысячи кубометров деревьев.

Суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ, а также постановил компенсировать ущерб лесному фонду: он оценивается в 8 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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