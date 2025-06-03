Отключения горячей воды в Иркутске: где об этом узнать?

У энергетиков началась горячая пора – для подготовки к следующему отопительному сезону есть всего 3 месяца. В городах Иркутской области уже проводят гидравлические испытания тепловых сетей. На время ремонта горячую воду в домах будут отключать. «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) предлагает пять способов узнать об отключениях и подготовиться к ним.

Во-первых, специалисты «Иркутскэнергосбыта» заранее сообщают управляющим компаниям и ТСЖ о плановых отключениях горячего водоснабжения, чтобы провести проверки тепловых сетей. Только в Иркутске такие специальные сообщения – телефонограммы получили 155 управляющих компаний. В свою очередь УК или ТСЖ передают информацию жителям, чаще всего вывешивают объявления об отключениях горячей воды на стендах у подъездов.

Еще одна опция для клиентов «Иркутскэнергосбыта» – цифровые сервисы. Информация об отключениях размещается на сайте во вкладке «Отключения тепловой энергии». Там можно выбрать город, улицу и номер дома или найти дом на карте – появится информация с причиной и сроками отключения. Если дома нет в списке, но горячая вода отсутствует, значит отключение проводит ваша управляющая компания или дом обслуживается не участком тепловых сетей филиала «Байкальская энергетическая компания». В этом случае стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ.

Данные об отключениях также публикуются в аккаунтах оператора тепловых сетей Иркутска во Вконтакте, Одноклассниках и мессенджере Telegram, по другим городам в аккаунтах «Иркутскэнергосбыта» также во Вконтакте, Telegram и Одноклассниках.

Кроме того, осуществляется оповещение жителей об отключениях горячей воды по электронной почте для тех потребителей, кто указал адрес для рассылки. Клиенты, зарегистрированные в Личном кабинете «Иркутскэнергосбыта» или его мобильной версии, оповещаются push-уведомлением. Таким образом, у этих жителей есть преимущество, так как они получают уведомление одновременно с управляющими компаниями.

Кроме того, вся информация о работах поступает в систему «ГИС ЖКХ», а в областном центре также в справочную службу 500-100 и Единую дежурную диспетчерскую службу города Иркутска.

– После успешного завершения испытаний управляющим компаниям направляется телефонограмма на включение внутридомовых систем. С этого момента ответственность за горячее водоснабжение несет обслуживающая организация – УК или ТСЖ. При несвоевременном подключении рекомендуем обращаться в Единый энергетический информационно-справочный центр по номеру 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный). Вся информация будет проверяться, – Андрей Ловцов, заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыта».