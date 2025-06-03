Фасады ИГУ и Польского костела в Иркутске украсят архитектурной подсветкой

В Иркутске продолжается работа по украшению задний архитектурно подсветкой, которая появится еще на 10 объектах. Ее будут включать в темное время суток. Об этом рассказал в своем тг-канале мэр Руслан Болотов.

«Девять строений – объекты культурного наследия федерального и регионального значения. Они были построены более 100 лет назад и сохранили свой первозданный облик. Наша задача – их преобразить», – отметил Болотов и добавил, что работы выполнят за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Архитектурная подсветка появится по следующим адресам: