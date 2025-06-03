Фасады ИГУ и Польского костела в Иркутске украсят архитектурной подсветкой

В Иркутске продолжается работа по украшению задний архитектурно подсветкой, которая появится еще на 10 объектах. Ее будут включать в темное время суток. Об этом рассказал в своем тг-канале мэр Руслан Болотов.
«Девять строений – объекты культурного наследия федерального и регионального значения. Они были построены более 100 лет назад и сохранили свой первозданный облик. Наша задача – их преобразить», – отметил Болотов и добавил, что работы выполнят за счет федерального, областного и местного бюджетов.
Архитектурная подсветка появится по следующим адресам:
- Каландаришвили, 12 – «Родильный дом и лечебница»;
- Карла Маркса, 29 – «Дом И. А. Мыльникова и В. В. Зазубрина», после – «Детский приют Императрицы Марии»;
- бульвар Гагарина, 24 – «Белый дом»;
- Свердлова, 14 – «Базановский приют»;
- Ленина, 23 – «Дворянское собрание», сейчас – Театр юного зрителя имени Вампилова;
- Сухэ-Батора, 1а – Собор Богоявления;
- Сухэ-Батора, 2 – Спасская церковь;
- Сухэ-Батора, 1а – Римско-католический костёл;
- Чехова, 2 – «Дом Песковой»;
- Карла Маркса, 1 – Иркутский государственный университет.