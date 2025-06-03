«Теплый воздух на подходе»: жителям Иркутской области пообещали улучшение погоды

Скоро в Иркутской области наступит настоящее лето. Синоптики прогнозируют существенное потепление, которое произойдет уже в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Пока Приангарье находится под ударом холодного арктического воздуха, как следствие –среднесуточные температуры опустились на 5−7 градусов ниже средних многолетних значений, фиксировались сильные ветра с порывами до 20 метров в секунду, а также дожди даже снег.

«С 5 июня в высотном поле атмосферы потоки перестраиваются на юго-западное направление, а это значит, что в регион поступит теплый воздух. У поверхности земли погоду будет определять солнечный антициклон. Дневные температуры в выходные дни поднимутся до +23, +27 градусов», – отметили специалисты.