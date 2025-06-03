СберПрайм Зеленый Марафон объединил около 4 000 бегунов и болельщиков в городах Байкальского банка

Благотворительный забег в Братске, Улан-Удэ, Чите и Якутске помог собрать около 400 000 рублей в поддержку детей с особенностями развития и опытом сиротства.

140 тыс. бегунов вышли на старт СберПраймЗеленого Марафона, который прошел в 60 городах страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, а также в белорусском Гомеле. Еще 150 тыс. человек пришли поболеть за бегунов. В этом году забег состоялся уже в 12-й раз. Спортсмены соревновались на дистанциях от 4,2 до 21,1 км.

В Иркутске Зеленый марафон проходил на острове Юность, который стал спортивным и добрым сердцем города и собрал почти 2 000 спортсменов и болельщиков. В программу вошли забеги на 50, 100 и 200 м (для детей разного возраста), 4,2 км (взрослые участники) и скандинавская ходьба.

Одна из целей марафона – привлечь внимание не только к активному образу жизни, но и к экологии. В рамках Зеленого марафона на бульваре Гагарина в Иркутске участники высадили аллею гортензий.

«Зеленый марафон развивается вместе с новыми вызовами и трендами общества: заботится об экологии, поддерживает детей, расширяет горизонты инклюзивности. Собранные нами деньги пойдут на поддержку нуждающихся ребят, в том числе на новых и пограничных территориях. Собранную сумму, Сбербанк удвоит. Пусть каждый наш шаг станет вкладом в счастливое детство!», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Каждый Зеленый Марафон несет глубокий благотворительный смысл. Собранные средства через благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» будут направлены на программы помощи детям на новых и приграничных территориях. Адресно будут поддержаны:

детские дома, требующие быстрого ремонта и оснащения;

программы адаптации детей, оставшихся без родителей;

программы подготовки будущих первоклассников к школе.

Таким образом программа поддержки будет комплексно поддерживать детей по всей России, в том числе на новых и приграничных территориях.