Дикая рысь разгуливает неподалеку от сквера Кирова в Иркутске

Дикую рысь обнаружили жители Иркутска. Ее видели в самом центре города: она разгуливала по переулку Богданова, который располагается неподалеку от сквера имени Кирова. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Ночью поступило сообщение о новом факте появления рыси в областном центре. Иркутяне видели зверя около 22:30 в переулке Богданова. В ходе выезда сотрудников экстренных служб животное не обнаружено», – говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности: не пытаться ее поймать, сфотографировать, кормить, поскольку, почувствовав опасность, зверь может напасть.

Напомним, это уже не первый случай обнаружения рыси в городе: ранее ее замечали на улицах Дальневосточная и Байкальская.