Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером детских праздников

1 июня на Михайловской набережной в Новосибирске прошел масштабный праздник, посвященный Дню защиты детей, партнером которого выступил Банк Уралсиб в Новосибирске.

Главным событием дня на Михайловской набережной стал городской фестиваль детского песенного творчества «Новосибирск – поющая столица», который прошел на главной сцене набережной. В мероприятии приняли участие более 800 детей – учащихся музыкальных школ, творческих кружков и домов культуры города и области. Гости праздника смогли посетить интерактивные зоны, мастер-классы, творческие и спортивные активности. Программа мероприятия была насышенной и веселой, на большой сцене разыграли ценные подарки от партнеров праздника.

Интересную и насыщенную программу в честь Дня защиты детей предложили и гостям Новосибирского зоопарка – викторины, танцевальные выступления, игры и много других активностей. Почетными гостями праздника стали: заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов, мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев, министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, начальник ГУФСИН России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Алан Купеев. ГУФСИН России по Новосибирской области и Банк Уралсиб организовали локацию для гостей праздника, где дарили детям сувениры, шарики и наклейки.

«Мы впервые стали партнерами детских праздников, и рады тому, что при нашем участии прошли интересные и яркие события, подарившие тысячам маленьких новосибирцев прекрасное настроение. Поддержка различных социальных инициатив в регионах присутствия Банка Уралсиб – важная часть работы банка, мы и в дальнейшем продолжим принимать участие в таких проектах», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.