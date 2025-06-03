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Заместитель мэра Иркутска Сергей Чертков покинул пост

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков покинул свой пост. 2 июня было его последним рабочим днем в администрации Иркутска. Кто занял его должность, SIA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Исполняющим обязанности заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска назначен Гаврин Сергей Юрьевич», – пояснили агентству.

Сергей Чертков возглавил КГО в августе 2022 года, сменив Романа Орноева. Сергей Гаврин прежде являлся заместителем председателя комитета – начальником департамента финансовой и правовой работы.

/ Сибирское Информационное Агентство /


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