Заместитель мэра Иркутска Сергей Чертков покинул пост

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков покинул свой пост. 2 июня было его последним рабочим днем в администрации Иркутска. Кто занял его должность, SIA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Исполняющим обязанности заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска назначен Гаврин Сергей Юрьевич», – пояснили агентству.

Сергей Чертков возглавил КГО в августе 2022 года, сменив Романа Орноева. Сергей Гаврин прежде являлся заместителем председателя комитета – начальником департамента финансовой и правовой работы.