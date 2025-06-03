Губернатор Иркутской области встретился с Героем России Сергеем Степановым

Они обсудили поддержку участников СВО и патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев встретился с Героем Российской Федерации Сергеем Степановым для обсуждения вопросов поддержки участников специальной военной операции и патриотического воспитания молодежи. В мероприятии приняли участие супруга военнослужащего Камилла Степанова и глава Нукутского района Александр Платохонов.

Сергей Степанов, уроженец Нукутского района, проходящий службу в зоне СВО, был удостоен высшей государственной награды за проявленные мужество и героизм. Во время краткосрочного отпуска военнослужащий уделил внимание семье, а также провел серию встреч с молодежью, посвященных патриотическому воспитанию.

– Для меня большая честь познакомиться с человеком, чьи мужество и преданность Отечеству стали примером для миллионов россиян. Звание Героя Российской Федерации – это высшее признание заслуг перед страной. Ваш подвиг – история личного мужества, символ силы духа нашего народа. Вы олицетворяете лучшие качества защитника Родины: стойкость, отвагу и готовность жертвовать собой ради других. Благодарю вас от всех жителей Иркутской области. Горжусь, что такие люди стоят на защите безопасности России. Ваш пример вдохновляет молодежь и напоминает нам о том, что, что истинные герои – среди нас, – обратился к Сергею Степанову Игорь Кобзев.

В конце официальной части мероприятия участники возложили цветы к мемориалу Вечного огня и памятнику генералу Афанасию Белобородову. В рамках визита состоялось общение с кадетами, посещавшими мемориальный комплекс, а также посещение Спасского храма.

Губернатор Игорь Кобзев отметил выдающиеся качества российских военнослужащих, проявляющих стойкость, отвагу и преданность долгу в ходе выполнения боевых задач. В ближайшее время Сергей Степанов планирует вернуться к месту службы, чтобы продолжить выполнение поставленных задач.