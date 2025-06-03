Высокая загрузка на Байкале — эксперт опровергает кризис в туризме

«Не могу подтвердить наличие кризиса в туротрасли. Загрузка в отелях на Байкале остается высокой», — прокомментировала ситуацию аттестованный гид и организатор экскурсий по Иркутску и Байкалу Татьяна Бройдо.

Напомним, на прошлой неделе заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов заявил, что туристическая отрасль Иркутской области уже почувствовала холодное дыхание кризиса, и турпоток в регион снижается.

«Недавно пыталась забронировать номер на Ольхоне в середине августа на пару ночей, и загрузка по многим объектам высокая, — пояснила Татьяна Бройдо. — Во многих местах уже все распродано. Летом больше людей предпочитают путешествовать самостоятельно, а не в рамках тура — это факт. Низкие температуры, сложная ледовая обстановка и специфическая логистика останавливают многих от самостоятельных поездок зимой, но летом люди, как правило, знают, как организовать отдых».

Она подчеркнула, что глубина бронирования летом обычно меньше, чем зимой. «Зимний Байкал планируют заранее, в отличие от летнего сезона, который стал более спокойным. Лед Байкала распиарен; он действительно уникален. А летом, если цель не увидеть именно Байкал, существует множество аналогичных вариантов отдыха, в том числе более бюджетных», — резюмировала эксперт.

Она подтвердила, что растут два сегмента: "люкс" и "бюджет", и это продолжается уже не первый год.