Кризиса в отрасли нет. Есть приоритеты туристов

«Кризиса в отрасли нет, а есть приоритеты при выборе туристом места отдыха и главный из них – соотношение цены и комфорта». Марина Григорьева, председатель Комитета ТПП ВС по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, считает, что на турпоток влияет много разных факторов.

«Надо понимать, что у туристов в приоритете те направления отдыха, где более дешевые билеты за счет субсидированных перелетов и развита инфраструктура отдыха (в том числе доступная среда, обустроенные набережные, отсутствие палаточных городков перед отелями на берегу, хорошие дороги и придорожный сервис). Гастрономия - как вкус путешествия, тоже приобретает большое значение при выборе места отдыха. И, конечно же, сервис. Все это вместе - соответствие цены и качества. Именно это влияет на распределение турпотоков как по стране, так и внутри регионов», - отмечает эксперт.

Наш регион, по ее мнению, на сегодняшний день, к сожалению, уступает в этом в первую очередь Алтаю и Дальнему Востоку.

А вот развитие отрасли зависит от возможности кредитования бизнеса, причем не только туристического, а всех компаний, работа которых влияет на качество турпродукта в целом. Ведь сервис - это не только услуги внутри отеля, это вся обеспечивающая инфраструктура, как инженерная, так и досуговая. И тут, конечно, не все так просто.

«Многое зависит от тех мер поддержки, которые работают в регионах в дополнение к национальному проекту», - добавляет Марина Григорьева.

Напомним, на прошлой неделе заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов заявил, что турпоток в регион снижается.